Віцеканцлер Німеччини: Танки мають захистити Україну від весняного наступу

Міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек сподівається, що обіцяні Німеччиною подальші поставки танків допоможуть Україні захиститися від очікуваної нової хвилі російського наступу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Існує велика кількість танків, які надаються для того, щоб відбити російський весняний наступ", - заявив віцеканцлер у Вашингтоні.

Федеральне міністерство економіки раніше схвалило експорт в Україну до 178 основних бойових танків Leopard 1A5. "Скільки основних бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня федеральний уряд вже дав загальну згоду на експорт.

Як повідомлялося, Нідерланди, Данія та Німеччина домовилися про співпрацю для того, щоби передати Україні близько сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.