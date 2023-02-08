Вице-канцлер Германии: Танки должны защитить Украину от весеннего наступления

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек надеется, что обещанные Германией дальнейшие поставки танков помогут Украине защититься от ожидаемой новой волны российского наступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Существует большое количество танков, которые предоставляются для того, чтобы отразить российское весеннее наступление", - заявил вице-канцлер в Вашингтоне.

Федеральное министерство экономики ранее одобрило экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1A5. "Сколько основных боевых танков Leopard 1A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе федеральное правительство уже дало общее согласие на экспорт.

Как сообщалось, Нидерланды, Дания и Германия договорились о сотрудничестве для того, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 с промышленных складов в Германии.