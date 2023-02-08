Влада Грузії відкликала позов проти президентки через перевищення повноважень

Партія влади в Грузії "Грузинська мрія" вирішила не подавати позов проти президентки країни Саломе Зурабішвілі до Конституційного суду через перевищення нею повноважень під час призначення послів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.News.

"Уряд Грузії представляє інтереси позивача в конституційному позові № 1723. 11 січня 2023 року в Конституційному суді Грузії було зареєстровано заяву позивача про відкликання позову… Справа за конституційним позовом № 1723 підлягає припиненню", – сказано в заяві, опублікованій раніше цього тижня.

Причини такого кроку в грузинській владі не пояснювали.

Нагадаємо, на початку червня уряд Грузії подав позов до Конституційного суду країни проти президентки Саломі Зурабішвілі, вимагаючи роз’яснити її та свої права та повноваження.

Глава адміністрації грузинського уряду Реваз Джавелідзе заявив, що причиною позову стала відмова Зурабішвілі призначити послів у деяких країнах. Він додав, що, згідно з конституцією Грузії, вибір кандидатур на посади послів є прерогативою уряду.

Зурабішвілі перед тим заявляла, що в уряді намагалися обмежувати її міжнародну діяльність і їй довелося переформатувати чотири робочі візити до європейських столиць на особисті зустрічі.

Як відомо, президентка Грузії, хоч і підтримувалась на виборах "Грузинською мрією", часто критикує владу, насамперед через кроки проти європейської інтеграції.