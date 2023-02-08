Війна в Україні буде серед пріоритетних тем прийдешнього саміту ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель у середу ввечері надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на участь у дводенному саміті 9-10 лютого, де має бути присутній і президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Євроради, яке цитує "Європейська правда".

"У продовження саміту Україна-ЄС у Києві 3 лютого та в контексті жорстокої війни Росії, яка триває вже майже рік, ми продовжимо обговорювати всі аспекти нашої непохитної підтримки України. Я також хотів би, щоб ми обговорили зокрема ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України, потенційного використання заморожених і заблокованих активів Росії та її відповідальності", – зазначив Мішель.

Також, ідеться в його листі, лідери Євросоюзу обговорять питання конкурентоспроможності європейської економіки, зокрема на тлі "зеленого" переходу, а також міграційну кризу, яка почала наростати у 2022 році.

Нагадаємо, в понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель офіційно запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті Європейського Союзу 9-10 лютого у Брюсселі.

За даними ЗМІ, президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього. Сам Зеленський говорив, що обговорить із лідерами Євросоюзу надання Україні далекобійних ракет.