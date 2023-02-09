Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Понад 100 депутатів ВР просять Кулебу прозвітувати про хід виключення Росії з ООН

Четвер, 9 лютого 2023, 16:26

101 депутат Верховної ради закликав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу прозвітувати про хід виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй. 

Про це йдеться у документі за підписами народних депутатів, копія якого є в розпорядженні "Європейської правди". 

Підписантами є представники різних фракцій, від "Слуги Народу" до Євросолідарності. Кілька депутатів підтвердили ЄвроПравді факт звернення. Відповіді від МЗС наразі не надійшло.

Депутати закликають Кулебу поінформувати, яких заходів вжито і які заходи вживаються для виключення Росії з ООН. Серед іншого, вони хочуть знати, чи існує взагалі план заходів, спрямованих на усунення Російської Федерації з ООН, чи розробляють його і хто відповідальний за його розробку. 

1 грудня 2022 року Верховна рада схвалила Заяву щодо визнання російського режиму терористичним, нелегітимності перебування Російської Федерації в ООН, відповідальності членів російських політичних партій, що підтримують агресію (Постанова № 2787-XI).

Підписанти зазначають, що цією заявою Верховна рада констатувала нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН та закликала вжити негайних заходів для відсторонення Російської Федерації від користування правами і обов’язками, що випливали з членства СРСР в ООН. 

Крім того, вони нагадали, що 26 грудня 2022 року Міністерство закордонних справ України також зробило заяву щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН та в ООН. А глава МЗС Дмитро Кулеба, як нагадують депутати, заявив про те, що питання усунення Російської Федерації з ООН є завданням кожного посла України за кордоном. 

Нагадаємо, Україна у грудні закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

Водночас, за словами віцеканцлера міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера, більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.

А речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна вважає, що клопотання України про виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй закономірне, оскільки міжнародне право дозволяє виключати країни з ООН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Зупинити наступні агресії: новий принцип світової безпеки, що просуває Україна

У сучасному міжнародному праві немає принципу превентивної допомоги державам, що перебувають під загрозою вторгнення.
9 лютого 2023 — Ерік Кучеренко, фахівець з міжнародного права

"Росія прагне знищити європейський шлях для всіх країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо"

Виступ президента України Володимира Зеленського на спеціальному пленарному засіданні Європарламенту.
9 лютого 2023 — Володимир Зеленський, президент України

Більше ніж просто кандидат: чим для ЄС був важливий саміт з Україною

Україна для ЄС стала чимось більшим, аніж кандидат у члени. Вона — ключовий фактор у регіоні, що впливає на безпеку ЄС і його позиціювання як геополітичного гравця.
9 лютого 2023 — Максим Панченко, "Інтерньюз-Україна"