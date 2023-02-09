Понад 100 депутатів ВР просять Кулебу прозвітувати про хід виключення Росії з ООН

101 депутат Верховної ради закликав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу прозвітувати про хід виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй.

Про це йдеться у документі за підписами народних депутатів, копія якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Підписантами є представники різних фракцій, від "Слуги Народу" до Євросолідарності. Кілька депутатів підтвердили ЄвроПравді факт звернення. Відповіді від МЗС наразі не надійшло.

Депутати закликають Кулебу поінформувати, яких заходів вжито і які заходи вживаються для виключення Росії з ООН. Серед іншого, вони хочуть знати, чи існує взагалі план заходів, спрямованих на усунення Російської Федерації з ООН, чи розробляють його і хто відповідальний за його розробку.

1 грудня 2022 року Верховна рада схвалила Заяву щодо визнання російського режиму терористичним, нелегітимності перебування Російської Федерації в ООН, відповідальності членів російських політичних партій, що підтримують агресію (Постанова № 2787-XI).

Підписанти зазначають, що цією заявою Верховна рада констатувала нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН та закликала вжити негайних заходів для відсторонення Російської Федерації від користування правами і обов’язками, що випливали з членства СРСР в ООН.

Крім того, вони нагадали, що 26 грудня 2022 року Міністерство закордонних справ України також зробило заяву щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН та в ООН. А глава МЗС Дмитро Кулеба, як нагадують депутати, заявив про те, що питання усунення Російської Федерації з ООН є завданням кожного посла України за кордоном.

Нагадаємо, Україна у грудні закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

Водночас, за словами віцеканцлера міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера, більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.

А речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна вважає, що клопотання України про виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй закономірне, оскільки міжнародне право дозволяє виключати країни з ООН.