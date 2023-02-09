У Німеччині проводять обшуки за підозрою у порушенні санкцій проти Росії

Прокуратура Кельна проводить обшуки в офісах кількох компаній у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія за підозрою в обході санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

За участю митного слідчого управління Ессена з ранку проводяться обшуки в офісних приміщеннях трьох компаній і в житлових приміщеннях трьох підозрюваних, повідомила в четвер прокуратура Кельна.

За даними прокуратури, під час обшуків були вилучені документи і носії інформації. Йдеться про транзакції обсягом близько 15,5 мільйонів доларів США.

За неофіційними даними, компанія Smart Impex GmbH є об'єктом розслідування кельнської прокуратури. Компанію підозрюють у тому, що вона продавала в Росію через компанію в Туреччині електронні компоненти, які також можуть бути використані у військових цілях.

Після нападу Росії на Україну США і Європейський Союз запровадили санкції проти Росії, які, серед іншого, спрямовані на запобігання експорту технологічних товарів.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії анонсувала обмеження проти російських пропагандистів та військових лідерів РФ у новому пакеті санкцій.