Глава МЗС Німеччини застерегла Китай від постачання безпілотників Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що експорт китайських безпілотників до Росії порушуватиме міжнародне право.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бербок зазначила, що як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Китай несе особливу відповідальність.

"Це означає, що Китай не може відправляти дрони агресору, державі, президенту, який веде агресивну війну, що порушує міжнародне право. Ми слідкуємо за цим і щодня даємо зрозуміти, що така підтримка не відповідає нормам міжнародного права", - сказала вона.

Раніше Вашингтон заявив, що без вагань запровадить санкції проти китайських компаній і приватних осіб, якщо Пекін надасть Москві летальну допомогу для ведення війни.

США мають розвіддані, що китайський уряд розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні.

За словами джерел, не схоже, що Пекін на цей момент ухвалив остаточне рішення, оскільки переговори між Росією і Китаєм про ціну і обсяг обладнання ще тривають.