Глава МИД Германии предостерегла Китай от поставок беспилотников России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экспорт китайских беспилотников в Россию будет нарушать международное право.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бербок отметила, что как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Китай несет особую ответственность.

"Это означает, что Китай не может отправлять дроны агрессору, государству, президенту, который ведет агрессивную войну, нарушающую международное право. Мы следим за этим и ежедневно даем понять, что такая поддержка не соответствует нормам международного права", - сказала она.

Ранее Вашингтон заявил, что без колебаний введет санкции против китайских компаний и частных лиц, если Пекин предоставит Москве летальную помощь для ведения войны.

США располагают разведданными, что китайское правительство рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне.

По словам источников, не похоже, что Пекин на данный момент принял окончательное решение, поскольку переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования еще продолжаются.