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У Туреччині сильні зливи в регіоні, постраждалому від землетрусів, спричинили повені, є загиблий

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Середа, 15 березня 2023, 11:14

Зливи, що йдуть у південно-східному регіоні Туреччини з вечора вівторка, спричинили хаос, затопивши будинки, лікарні та підприємства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Одна людина загинула і четверо вважаються зниклими безвісти в результаті затоплення садового господарства в районі Тут в Адиямані, де пройшли сильні зливи, оголосив у середу губернатор Нуман Хатіпоглу.

Сильний дощ також затопив відділення інтенсивної терапії в навчально-дослідницькій лікарні Шанлиурфа Ейюбіє, а пацієнтів перевели в іншу лікарню.

У середу через дощ, який, як очікується, триватиме в місті протягом дня, були скасовані заняття в школах Шанлиурфи.

 

Державна метеорологічна служба Туреччини (TSMS) опублікувала прогноз погоди на 14-20 березня, оголосивши помаранчевий рівень небезпеки для південно-східного регіону, який нещодавно постраждав від двох потужних землетрусів.

Провінції Адияман, Діярбакир, Елазиг, Малатья, Кахраманмараш, Мардін, Сівас, Шанлиурфа та Кіліс були серед провінцій, позначених помаранчевим кольором через можливі сильні зливи.

Унаслідок землетрусів на початку лютого, які зачепили Туреччину та Сирію, загинули понад 52 тисячі людей. 

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

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Туреччина стихійні лиха

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