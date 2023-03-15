В Турции сильные ливни в пострадавшем от землетрясений регионе вызвали наводнения, есть погибший

Ливни, идущие в юго-восточном регионе Турции с вечера вторника, вызвали хаос, затопив дома, больницы и предприятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Один человек погиб и четверо считаются пропавшими без вести в результате затопления в районе Тут в Адиямани, где прошли сильные ливни, объявил в среду губернатор Нуман Хатипоглу.

Сильный дождь также затопил отделение интенсивной терапии в учебно-исследовательской больнице Шанлыурфа Эйюбие, а пациентов перевели в другую больницу.

В среду из-за дождя, который, как ожидается, продлится в городе в течение дня, были отменены занятия в школах Шанлиурфы.

Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) опубликовала прогноз погоды на 14-20 марта, объявив оранжевый уровень опасности для юго-восточного региона, который недавно пострадал от двух мощных землетрясений.

Провинции Адияман, Диярбакыр, Элазиг, Малатья, Кахраманмараш, Мардин, Сивас, Шанлыурфа и Килис были среди провинций, обозначенных оранжевым цветом из-за возможных сильных ливней.

В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.