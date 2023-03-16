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Число загиблих від повеней у постраждалому від землетрусів регіоні Туреччини зросла до 14

Четвер, 16 березня 2023, 08:06

Щонайменше 14 людей загинули і п'ятеро зникли безвісти після повеней, викликаних сильними дощами, що спричинили хаос у двох південно-східних провінціях Туреччини, вже зруйнованих землетрусами минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Двоє громадян загинули в місті Тут на південному сході провінції Адияман, де вода знесла контейнерний будинок, в якому жила група людей, що пережили землетрус, повідомив губернатор Нуман Хатіпоглу. У сусідній провінції Шанлиурфа внаслідок повені загинуло ще четверо людей, повідомив губернатор Саліх Айхан.

Пізніше протягом дня кількість загиблих у Шанлиурфі зросла до 11 осіб.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, оглядаючи райони, що постраждали від повені в Адиямані, сказав: "Чотири громадянина потрапили у паводкові води, один з них - 1,5-річна дитина. На жаль, одна людина померла".

Паводкова вода також спричинила перебої в русі транспорту на центральному бульварі Ататюрка та інших вулицях і проспектах в Адиямані.

Сильний дощ також затопив відділення інтенсивної терапії в Навчально-дослідницькій лікарні ім. Шанлиурфа Ейюбіє, а пацієнтів, за повідомленнями, перевели в іншу лікарню. Крім того,  щонайменше шестеро людей застрягли через повені біля перехрестя Abide Köprülü в Шанлиурфі. Двоє людей, ймовірно, пожежники, були витягнуті з води ебіля перехрестя і доставлені в лікарню машиною швидкої допомоги.

Державна метеорологічна служба Туреччини (TSMS) опублікувала прогноз погоди на 14-20 березня, оголосивши помаранчевий рівень небезпеки для південно-східного регіону, який нещодавно постраждав від двох потужних землетрусів. Провінції Адияман, Діярбакир, Елазиг, Малатья, Кахраманмараш, Мардін, Сівас, Шанлиурфа і Кіліс були серед територій, позначених помаранчевим кольором через можливу сильну зливу.

Водночас сильний вітер та обледеніння в Шанлиурфі та Адиямані спричинили незначні перебої в авіасполученні. Наприклад, за інформацією агентства Anadolu, рейс AnadoluJet з Анкари до Адиямана не зміг приземлитися в аеропорту Адиямана через сильний вітер, і літак, покружлявши деякий час у повітрі, повернувся в аеропорт Анкари Есенбога. Аналогічно, пасажирський літак AnadoluJet Анкара-Шанлиурфа приземлився в аеропорту Газіантеп, а літак Turkish Airlines, що прямував за маршрутом Стамбул-Шанлиурфа, приземлився в аеропорту Діярбакир.

Під час свого виступу Сойлу застеріг громадян триматися подалі від районів, де вода виходить з берегів, зазначивши, що кожен повинен прислухатися до попереджень, виданих владою у відповідних місцях.

Унаслідок землетрусів на початку лютого, які зачепили Туреччину та Сирію, загинули понад 52 тисячі людей. 

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

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Туреччина

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