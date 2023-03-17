В Естонію вперше прибули французькі бронетранспортери Griffon і танки AMX-10

Бронетранспортери Griffon і легкі колісні танки AMX-10 збройних сил Франції в четвер уперше прибули до Естонії, щоб разом із 350 військовослужбовцями брати участь у шестимісячній навчальній місії союзників НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія ERR.

17 французьких бронетранспортерів Griffon і три танки АМХ-10 доставили в естонське місто Тапа залізницею.

Військова техніка належить новому французькому контингенту бойової групи НАТО. Її використовуватиме нова ротація французьких іноземних легіонерів чисельністю 350 осіб.

БТР Griffon брали участь у бойових діях у різних місіях по всьому світу і використовувалися піхотою, інженерами і протитанковими військами.

фото Postimees

Остання версія Griffon, що надійшов до Естонії, розвиває швидкість до 110 кілометрів на годину, БТР оснащений 40-мм гранатометом, лазерною системою попередження, кулеметом калібру 50 мм, різними системами захисту і може перевозити 10 солдатів зі спорядженням.

Griffon використовує комунікаційну мережу SCORPION, яка дає змогу обмінюватися розвідувальними даними в режимі реального часу, тобто транспортні засоби зв'язуються один з одним, коли виявляють вогонь і рух противника.

"Ці транспортні засоби справді важкі, 24 тонни, але водночас вони дуже мобільні завдяки тому, що в них 6 коліс. Як ви самі знаєте, тут багато боліт і нам дуже цікаво подивитися, як вони покажуть себе тут, але я впевнений, що турбуватися про це нам не доведеться. Ми бачили їхню ефективність у пустелі і я впевнений, що тут вони покажуть себе так само добре", - сказав командувач військовим контингентом Франції підполковник Брос.

Танки AMX-10 можуть розвивати швидкість до 70 кілометрів на годину і раніше використовувалися в Африці та Афганістані. Франція вже надала збройним силам України танки AMX 10-RC.

"Цей бронеавтомобіль призначений для підтримки і розвідки. Він оснащений гарматою калібру 105 міліметрів, але важливо розуміти, що це не танк. Тут використовується колісна база, за рахунок цього бронеавтомобіль дуже швидкий і мобільний, чого не скажеш про танк, який дуже повільний і важкий", - розповів водій-механік сержант Луц.

З 2017 року французькі військові в Естонії щороку мінялися з данськими військовими. Однак після вторгнення Росії в Україну минулого року французькі військові залишаються в Естонії на постійній основі.