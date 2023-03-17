В Эстонию впервые прибыли французские бронетранспортеры Griffon и танки AMX-10

Бронетранспортеры Griffon и легкие колесные танки AMX-10 вооруженных сил Франции в четверг впервые прибыли в Эстонию, чтобы вместе с 350 военнослужащими участвовать в шестимесячной учебной миссии союзников НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания ERR.

17 французских бронетранспортеров Griffon и три танка АМХ-10 доставили в эстонский город Тапа по железной дороге.

Военная техника принадлежит новому французскому контингенту боевой группы НАТО. Ее будет использовать новая ротация французских иностранных легионеров численностью 350 человек.

БТР Griffon участвовали в боевых действиях в различных миссиях по всему миру и использовались пехотой, инженерами и противотанковыми войсками.

Последняя версия Griffon, поступившая в Эстонию, развивает скорость до 110 километров в час, БТР оснащен 40-мм гранатометом, лазерной системой предупреждения, пулеметом калибра 50 мм, различными системами защиты и может перевозить 10 солдат со снаряжением.

Griffon использует коммуникационную сеть SCORPION, которая позволяет обмениваться разведывательными данными в режиме реального времени, то есть транспортные средства связываются друг с другом, когда обнаруживают огонь и движение противника.

"Эти транспортные средства действительно тяжелые, 24 тонны, но при этом они очень мобильны благодаря тому, что у них 6 колес. Как вы сами знаете, здесь много болот и нам очень интересно посмотреть, как они покажут себя здесь, но я уверен, что беспокоиться об этом нам не придется. Мы видели их эффективность в пустыне и я уверен, что здесь они покажут себя так же хорошо", - сказал командующий военным контингентом Франции подполковник Брос.

Танки AMX-10 могут развивать скорость до 70 километров в час и ранее использовались в Африке и Афганистане. Франция уже предоставила вооруженным силам Украины танки AMX 10-RC.

"Этот бронеавтомобиль предназначен для поддержки и разведки. Он оснащен пушкой калибра 105 миллиметров, но важно понимать, что это не танк. Здесь используется колесная база, за счет этого бронеавтомобиль очень быстрый и мобильный, чего не скажешь о танке, который очень медленный и тяжелый", - рассказал водитель-механик сержант Луц.

С 2017 года французские военные в Эстонии ежегодно менялись с датскими военными. Однако после вторжения России в Украину в прошлом году французские военные остаются в Эстонии на постоянной основе.