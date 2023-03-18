У Придністров’ї заявили про арешт ще двох причетних до попередженого "теракту"

У невизнаному Придністров’ї заявили про затримання ще двох осіб, нібито причетних до підготовки "теракту" у регіоні.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це в ефірі місцевого телеканалу сказав так званий генпрокурор невизнаного регіону Анатолій Гурєцкій.

Гурєцкій розповів про затримання ще двох людей родом з Придністров’я, які могли бути причетними до нібито зірваного силовиками регіону "теракту" проти посадовців.

За його словами, ці особи не брали безпосередньої участі у підготовці.

Нагадаємо, 9 березня так званий придністровський "Слідчий комітет" заявив про затримання двох підозрюваних, які нібито планували "теракт" проти керівництва псевдореспубліки начебто за вказівкою СБУ, що в українській спецслужбі рішуче заперечили та назвали це зрежисованою у Кремлі провокацією.

Згодом прокурор невизнаного Придністров’я Анатолій Гурєцкій заявив, що нібито за вказівкою СБУ в місті Бендери готувався "теракт" проти делегації ОБСЄ.

Бюро реінтеграції Молдови запропонувало Тирасполю передати підозрюваних у підготовці теракту, щоб провести власне розслідування, але там заявили, що не збираються їх видавати.

Більше про це дивіться у відеоблозі ЄвроПравди: Казка про "кураторів з СБУ": детально про фейковий теракт у Придністров'ї.