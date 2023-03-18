В Приднестровье заявили об аресте еще двух причастных к предупрежденному "теракту"

В непризнанном Приднестровье заявили о задержании еще двух человек, якобы причастных к подготовке "теракта" в регионе.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом в эфире местного телеканала сказал так называемый генпрокурор непризнанного региона Анатолий Гурецкий.

Гурецкий рассказал о задержании еще двух человек родом из Приднестровья, которые могли быть причастны к якобы сорванному силовиками региона "теракту" против чиновников.

По его словам, эти лица не принимали непосредственного участия в подготовке.

Напомним, 9 марта так называемый приднестровский "Следственный комитет" заявил о задержании двух подозреваемых, которые якобы планировали "теракт" против руководства псевдореспублики по указанию СБУ, что в украинской спецслужбе назвали срежиссированной в Кремле провокацией.

Затем прокурор непризнанного Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что якобы по указанию СБУ в городе Бендеры готовился "теракт" против делегации ОБСЕ.

Бюро реинтеграции Молдовы предложило Тирасполю передать подозреваемых в подготовке теракта, чтобы провести собственное расследование, но там заявили, что не собираются их выдавать.

Больше об этом смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: Сказка о "кураторах из СБУ": подробно о фейковом теракте в Приднестровье.