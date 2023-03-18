ЄС засудив запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети

ЄС засудив останнє випробування КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це йдеться у заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, пише "Європейська правда".

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки засудив пуск Північною Кореєю МБР, після і перед якою випробували також ракети малої дальності.

"Ці протиправні та небезпечні дії є грубим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН та загрожують міжнародному миру і безпеці. ЄС наголошує, що КНДР має невідкладно почати виконувати свої зобов’язання згідно з резолюціями Радбезу ООН, відмовившись від ядерної зброї чи іншої зброї масового знищення, ракетних програм та існуючих ядерних програм… Це єдиний можливий шлях до стійкого миру та безпеки на Корейському півострові", - наголосив Боррель, висловивши солідарність з Південною Кореєю і Японією.

Він нагадав, що КНДР ніколи не зможе стати ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, чи мати якийсь спеціальний статус, та закликав Пхеньян почати виконувати даний договір, запобіжні заходи МАГАТЕ і приєднатися до Договору про всеохопну заборону ядерних випробувань.

"ЄС закликає міжнародну спільноту об’єднано й рішуче відреагувати для того, щоби зберегти міжнародну архітектуру нерозповсюдження ядерної зброї та запобігти тому, щоб КНДР далі нарощувала напругу у регіоні. Вкрай важливо, щоб усі країни-члени ООН, зокрема члени Ради безпеки, забезпечили повне виконання санкцій ООН і закликали КНДР повернутися до змістовного діалогу", - зазначив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) у море між Корейським півостровом і Японією, пуск здійснили за кілька годин до вильоту президента Південної Кореї у Токіо.

12 березня КНДР здійснила пуски крилатих ракет з підводного човна, що є першим таким випадком - принаймні з тих, про які відомо. Активізацію пусків пов’язують із початком спільних військових навчань Південної Кореї та США Freedom Shield, паралельно з продовженням навчань Warrior Shield. КНДР вбачає у цьому "підготовку до агресивної війни" проти неї.