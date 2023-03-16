КНДР провела черговий запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) в море між Корейським півостровом і Японією в четвер, за кілька годин до вильоту президента Південної Кореї в Токіо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цього тижня Північна Корея провела кілька ракетних запусків на тлі триваючих спільних військових навчань Південної Кореї і США, які Пхеньян засуджує як ворожі дії.

Ракета, запущена о 7.10 ранку (0.10 за Києвом) з Пхеньяну, пролетіла близько 1000 кілометрів по висхідній траєкторії, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Міністерство оборони Японії заявило, що снаряд, схожий на МБР, пролетів на висоті понад 6 000 км близько 70 хвилин.

Швидше за все, він впав за межами виключних економічних зон Японії, за 200 км на захід від острова Хоккайдо, на півночі Японії, заявили в міністерстві.

Японія не підтвердила жодної інформації про пошкодження від ракети, заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, додавши, що вона передала протест через посольство Північної Кореї в Пекіні.

"Запуск ракети Північною Кореєю є варварським актом, який посилює її провокацію перед усім міжнародним співтовариством. Ми підтвердимо тісну співпрацю з Південною Кореєю та США з метою повної денуклеаризації Північної Кореї на сьогоднішньому японсько-південнокорейському саміті" - сказав Мацуно.

Південна Корея скликала засідання Ради національної безпеки і "рішуче засудила" запуск ракети як серйозний акт провокації, що загрожує міжнародному миру.

Не було відразу зрозуміло, який тип МБР був запущений у четвер, але південнокорейський військовий чиновник заявив, що ракета була схожа на Hwasong-17 - ракету на рідкому паливі, яку Північна Корея випробовувала раніше - і що це навряд чи була нова твердопаливна МБР.

Hwasong-17 є найбільшою ракетою Північної Кореї, здатною доставити ядерну боєголовку в будь-яку точку Сполучених Штатів.

Деякі аналітики припускають, що вона може нести кілька боєголовок і хибних цілей для кращого подолання протиракетної оборони.

Програми Північної Кореї з розробки балістичних ракет і ядерної зброї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, але Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії "ворожій політиці" Вашингтона і його союзників.

Як повідомлялося, Північна Корея 14 березня вдруге за останні дні здійснила пуски балістичних ракет малої дальності. Перед цим вранці 12 березня КНДР здійснила пуски крилатих ракет з підводного човна, що є першим таким випадком - принаймні з тих, про які відомо.