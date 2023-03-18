ЕС осудил запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты

ЕС осудил последний запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности осудил пуск Северной Кореей МБР, после и перед которой испытали также ракеты малой дальности.

"Эти противоправные и опасные действия являются грубым нарушением резолюций Совета безопасности ООН и угрожают международному миру и безопасности. ЕС подчеркивает, что КНДР должна безотлагательно начать выполнять свои обязательства согласно резолюциям Совбеза ООН, отказавшись от ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения, ракетных программ и существующих ядерных программ... Это единственный возможный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове", - подчеркнул Боррель, выразив солидарность с Южной Кореей и Японией.

Он напомнил, что КНДР никогда не сможет стать ядерной державой, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, или иметь какой-то специальный статус.

Дипломат призвал Пхеньян начать выполнять данный договор, меры предосторожности МАГАТЭ и присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

"ЕС призывает международное сообщество объединенно и решительно отреагировать для того, чтобы сохранить международную архитектуру нераспространения ядерного оружия и предотвратить то, чтобы КНДР дальше наращивала напряжение в регионе. Крайне важно, чтобы все страны-члены ООН, в частности члены Совета безопасности, обеспечили полное выполнение санкций ООН и призвали КНДР вернуться к содержательному диалогу", - отметил Жозеп Боррель.

Напомним, 16 марта стало известно, что Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в море между Корейским полуостровом и Японией, пуск осуществили за несколько часов до вылета президента Южной Кореи в Токио.

12 марта КНДР осуществила пуски крылатых ракет с подводной лодки, что является первым таким случаем - по крайней мере из тех, о которых известно.

Активизацию пусков связывают с началом совместных военных учений Южной Кореи и США Freedom Shield, параллельно с продолжением учений Warrior Shield. КНДР видит в этом "подготовку к агрессивной войне" против нее.