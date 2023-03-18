Західні партнери України згадують 9-ту річницю протиправної анексії Криму Росією
Низка країн світу з нагоди річниці протиправної анексії Криму Росією наголосили, що не визнали і не визнають привласнення Москвою півострова.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Міністерства закордонних справ і посольства підкреслили, що Росія грубо порушила міжнародне право і продовжує це робити, а Кримський півострів та інші окуповані райони сходу і півдня залишаються територією України.
Nine years after the illegal annexation of Crimea, the 🇬🇧 continues to stand with 🇺🇦 against Russian aggression. In Crimea, Ukrainians suffer: citizens have no freedom, civilians are detained, and children are in “re-education” camps #CrimeaIsUkraine #StandWithUkraine @crimeahrg1 pic.twitter.com/3kWd4kI17h— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) March 18, 2023
"Через дев’ять років після протиправної анексії Криму Британія продовжує бути на боці України, яка далі бореться з російською агресією. Українські громадяни у Криму зазнають утисків: свобод немає, цивільних осіб затримують, дітей залучають у табори "перевиховання", - наголосили у посольстві Британії.
"Агресія Росії, що триває, порушує міжнародне право та Статут ООН. Фінляндія не визнає здійснену Росією незаконну анексію. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та зусилля щодо її відновлення. Крим – це Україна", - зазначає МЗС Фінляндії.
FM @Haavisto: Nine years ago Russia illegally annexed Crimea. Russia’s continued aggression violates international law and UN Charter.— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) March 18, 2023
Finland does not recognise illegal annexation by Russia. We support Ukraine’s territorial integrity and efforts to restore it. #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/DgzdrWOfr3
МЗС Швеції зі своєю заявою опублікувало постер "Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Херсон - Україна. Луганськ - це Україна. Запоріжжя - це Україна".
Today marks the anniversary of Russia’s illegal annexation of Crimea in 2014.— Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 18, 2023
Sweden does not, and will not, recognise Russia’s illegal annexations of Ukrainian territory.
We will continue our unwavering support for Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2ejGKA0Jdg
"Швеція не визнає і не визнає протиправну анексію Росією територій України. Ми продожимо непохитно підтримувати Україну", - заявили у Стокгольмі.
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