Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Західні партнери України згадують 9-ту річницю протиправної анексії Криму Росією

Субота, 18 березня 2023, 12:17

Низка країн світу з нагоди річниці протиправної анексії Криму Росією наголосили, що не визнали і не визнають привласнення Москвою півострова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерства закордонних справ і посольства підкреслили, що Росія грубо порушила міжнародне право і продовжує це робити, а Кримський півострів та інші окуповані райони сходу і півдня залишаються територією України. 

"Через дев’ять років після протиправної анексії Криму Британія продовжує бути на боці України, яка далі бореться з російською агресією. Українські громадяни у Криму зазнають утисків: свобод немає, цивільних осіб затримують, дітей залучають у табори "перевиховання", - наголосили у посольстві Британії. 

"Агресія Росії, що триває, порушує міжнародне право та Статут ООН. Фінляндія не визнає здійснену Росією незаконну анексію. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та зусилля щодо її відновлення. Крим – це Україна", - зазначає МЗС Фінляндії. 

МЗС Швеції зі своєю заявою опублікувало постер "Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Херсон - Україна. Луганськ - це Україна. Запоріжжя - це Україна".

"Швеція не визнає і не визнає протиправну анексію Росією територій України. Ми продожимо непохитно підтримувати Україну", - заявили у Стокгольмі.

Читайте також: Крим, трибунал та репарації "з нюансами": якою Захід бачить перемогу України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Крим

Статті

Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

Стаття, за якою звинувачують Путіна, потенційно може бути розширена до звинувачень у вчиненні геноциду – найважчого злочину у світі...
18 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Крим, трибунал та репарації "з нюансами": якою Захід бачить перемогу України

Думка західних партнерів про те, чим може та має завершитися російсько-українська війна, змінилася протягом останнього року...
17 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу

В останній момент Макрон ухвалив рішення застосувати статтю конституції, яка дозволяє затвердити закон без голосування в парламенті.
17 березня 2023 — RFI