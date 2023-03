Західні партнери України згадують 9-ту річницю протиправної анексії Криму Росією

Низка країн світу з нагоди річниці протиправної анексії Криму Росією наголосили, що не визнали і не визнають привласнення Москвою півострова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерства закордонних справ і посольства підкреслили, що Росія грубо порушила міжнародне право і продовжує це робити, а Кримський півострів та інші окуповані райони сходу і півдня залишаються територією України.

Nine years after the illegal annexation of Crimea, the 🇬🇧 continues to stand with 🇺🇦 against Russian aggression. In Crimea, Ukrainians suffer: citizens have no freedom, civilians are detained, and children are in “re-education” camps #CrimeaIsUkraine #StandWithUkraine @crimeahrg1 pic.twitter.com/3kWd4kI17h — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) March 18, 2023

"Через дев’ять років після протиправної анексії Криму Британія продовжує бути на боці України, яка далі бореться з російською агресією. Українські громадяни у Криму зазнають утисків: свобод немає, цивільних осіб затримують, дітей залучають у табори "перевиховання", - наголосили у посольстві Британії.

"Агресія Росії, що триває, порушує міжнародне право та Статут ООН. Фінляндія не визнає здійснену Росією незаконну анексію. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та зусилля щодо її відновлення. Крим – це Україна", - зазначає МЗС Фінляндії.

FM @Haavisto: Nine years ago Russia illegally annexed Crimea. Russia’s continued aggression violates international law and UN Charter.



Finland does not recognise illegal annexation by Russia. We support Ukraine’s territorial integrity and efforts to restore it. #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/DgzdrWOfr3 — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) March 18, 2023

МЗС Швеції зі своєю заявою опублікувало постер "Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Херсон - Україна. Луганськ - це Україна. Запоріжжя - це Україна".

Today marks the anniversary of Russia’s illegal annexation of Crimea in 2014.



Sweden does not, and will not, recognise Russia’s illegal annexations of Ukrainian territory.



We will continue our unwavering support for Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2ejGKA0Jdg — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 18, 2023

"Швеція не визнає і не визнає протиправну анексію Росією територій України. Ми продожимо непохитно підтримувати Україну", - заявили у Стокгольмі.

