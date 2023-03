Западные партнеры Украины вспоминают 9-ю годовщину противоправной аннексии Крыма Россией

Ряд стран мира по случаю годовщины противоправной аннексии Крыма Россией напомнили, что не признали и не признают присвоение Москвой полуострова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерства иностранных дел и посольства подчеркнули, что Россия грубо нарушила международное право и продолжает это делать, а Крымский полуостров и другие оккупированные районы востока и юга остаются территорией Украины.

Nine years after the illegal annexation of Crimea, the 🇬🇧 continues to stand with 🇺🇦 against Russian aggression. In Crimea, Ukrainians suffer: citizens have no freedom, civilians are detained, and children are in "re-education" camps #CrimeaIsUkraine #StandWithUkraine @crimeahrg1 pic.twitter.com/3kWd4kI17h — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) March 18, 2023

"Спустя девять лет после противоправной аннексии Крыма Великобритания продолжает быть на стороне Украины, которая продолжает бороться с российской агрессией. Украинские граждане в Крыму подвергаются притеснениям: свобод нет, гражданских лиц задерживают, детей привлекают в лагеря "перевоспитания", - отметили в посольстве Великобритании.

"Продолжающаяся агрессия России нарушает международное право и Устав ООН. Финляндия не признает осуществленную Россией незаконную аннексию. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и усилия по ее восстановлению. Крым - это Украина", - отмечает МИД Финляндии.

FM @Haavisto: Nine years ago Russia illegally annexed Crimea. Russia’s continued aggression violates international law and UN Charter.



Finland does not recognise illegal annexation by Russia. We support Ukraine’s territorial integrity and efforts to restore it. #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/DgzdrWOfr3 — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) March 18, 2023

МИД Швеции со своим заявлением опубликовало постер "Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Херсон - это Украина. Луганск - это Украина. Запорожье - это Украина".

Today marks the anniversary of Russia’s illegal annexation of Crimea in 2014.



Sweden does not, and will not, recognise Russia’s illegal annexations of Ukrainian territory.



We will continue our unwavering support for Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2ejGKA0Jdg — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 18, 2023

"Швеция не признает и не признает противоправную аннексию Россией территорий Украины. Мы продолжим непоколебимо поддерживать Украину", - заявили в Стокгольме.

