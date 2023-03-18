Поліція Парижа заборонила проведення акцій протесту в "гарячих точках" міста

Паризька поліція в суботу заборонила мітинги в двох основних локаціях протестів проти пенсійної реформи президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останніх двох вечорів люди збиралися на вулицях, протестуючи проти того, що уряд вдається до статті 49.3 Конституції Франції, щоб проштовхнути суперечливий законопроект про пенсійну реформу, який підвищить вік виходу на пенсію з 62 до 64 років.

"Через серйозні ризики порушення громадського порядку і безпеки ... будь-які збори на ... площі Згоди та її околицях, а також в районі Єлисейських полів заборонені", - заявила поліція.

Це рішення не зупинило демонстрантів, які вийшли на вулиці в інших місцях з транспарантами і профспілковими прапорами. Рано вранці в суботу противники пенсійної реформи увійшли в торговий район Les Halles в центрі Парижа.

Демонстрації проходять по всій країні, а в Парижі великий мітинг, як очікується, розпочинається о 19:00 на площі Італії.

Нагадаємо, у п’ятницю в низці міст Франції теж відбулися дрібні акції протесту, на площі Згоди у Парижі знову було неспокійно.

Президент Макрон вирішив задіяти спецпроцедуру "в обхід парламенту" для ухвалення пенсійної реформи, задіявши статтю 49.3 з Конституції, оскільки були сумніви, що голосів у Національній асамблеї все ж вистачить.

Ця процедура також передбачає, що депутати голосують за висловлення недовіри уряду – що має відбутися у понеділок.

Детально на цю тему читайте у статті: Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.