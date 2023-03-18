Полиция Парижа запретила проведение акций протеста в "горячих точках" города

Парижская полиция в субботу запретила митинги в двух основных локациях протестов против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

В течение последних двух вечеров люди собирались на улицах, протестуя против того, что правительство прибегает к статье 49.3 Конституции Франции, чтобы протолкнуть противоречивый законопроект о пенсионной реформе, который повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

"Из-за серьезных рисков нарушения общественного порядка и безопасности ... любые собрания на ... площади Согласия и ее окрестностях, а также в районе Елисейских полей запрещены", - заявила полиция.

Это решение не остановило демонстрантов, которые вышли на улицы в других местах с транспарантами и профсоюзными флагами. Рано утром в субботу противники пенсионной реформы вошли в торговый район Les Halles в центре Парижа.

Демонстрации проходят по всей стране, а в Париже крупный митинг, как ожидается, начинается в 19:00 на площади Италии.

Напомним, президент Макрон решил задействовать спецпроцедуру в обход парламента для принятия пенсионной реформы, задействовав статью 49.3 из Конституции, поскольку были сомнения, что голосов в Национальной ассамблее будет достаточно. Эта процедура также предусматривает, что депутаты голосуют за выражение недоверия правительству - что должно состояться в понедельник.

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