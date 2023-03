Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні.

Про це вона написала у Twitter, пише "Європейська правда".

Ананд опублікувала відео, на якому видно завантаження бронемашини на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U