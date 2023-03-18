Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні.

Про це вона написала у Twitter, пише "Європейська правда".

Ананд опублікувала відео, на якому видно завантаження бронемашини на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U — Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023

"Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала Ананд.

Міністр не вказала назву бронемашини, але судячи з відео, це Bergepanzer 3 німецько-нідерландського виробництва на базі танка Leopard 2.

Bergepanzer 3 належить до групи машин бойової підтримки і може використовуватися для доставки бійців на поле бою, евакуації поранених, розчищення перешкод та інших завдань.

Раніше Німеччина повідомила, що передала Україні 15 одиниць Bergepanzer 2, яка розроблена на базі бойового танка Leopard 1.

Нагадаємо, цього тижня Канада оголосила, що надасть Україні близько 8000 боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем протиповітряної оборони.

Оттава також передасть Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для 105-мм танків для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.