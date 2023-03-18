Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3

відео
Субота, 18 березня 2023, 19:46

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні.

Про це вона написала у Twitter, пише "Європейська правда".

Ананд опублікувала відео, на якому видно завантаження бронемашини на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

"Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала Ананд.

Міністр не вказала назву бронемашини, але судячи з відео, це Bergepanzer 3 німецько-нідерландського виробництва на базі танка Leopard 2.

Bergepanzer 3 належить до групи машин бойової підтримки і може використовуватися для доставки бійців на поле бою, евакуації поранених, розчищення перешкод та інших завдань.

Раніше Німеччина повідомила, що передала Україні 15 одиниць Bergepanzer 2, яка розроблена на базі бойового танка Leopard 1.

Нагадаємо, цього тижня Канада оголосила, що надасть Україні близько 8000 боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем протиповітряної оборони.

Оттава також передасть Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для 105-мм танків для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада Війна з РФ

Статті

Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

Стаття, за якою звинувачують Путіна, потенційно може бути розширена до звинувачень у вчиненні геноциду – найважчого злочину у світі...
18 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Крим, трибунал та репарації "з нюансами": якою Захід бачить перемогу України

Думка західних партнерів про те, чим може та має завершитися російсько-українська війна, змінилася протягом останнього року...
17 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу

В останній момент Макрон ухвалив рішення застосувати статтю конституції, яка дозволяє затвердити закон без голосування в парламенті.
17 березня 2023 — RFI