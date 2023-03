Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила об отправке очередной партии военной помощи Украине.

Об этом она написала в Twitter, пишет "Европейская правда".

Ананд опубликовала видео, на котором видно загрузки бронемашины на борт украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан".

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U