Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила об отправке очередной партии военной помощи Украине.

Об этом она написала в Twitter, пишет "Европейская правда".

Ананд опубликовала видео, на котором видно загрузки бронемашины на борт украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан".

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U — Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023

"Больше канадской военной помощи уже на пути в Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала Ананд.

Министр не указала название бронемашины, но судя по видео, это Bergepanzer 3 немецко-нидерландского производства на базе танка Leopard 2.

Bergepanzer 3 относится к группе машин боевой поддержки и может использоваться для доставки бойцов на поле боя, эвакуации раненых, расчистки препятствий и других задач.

Ранее Германия сообщила, что передала Украине 15 единиц Bergepanzer 2, которая разработана на базе боевого танка Leopard 1.

Напомним, на этой неделе Канада объявила, что предоставит Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из запасов канадских Вооруженных сил для поддержки систем противовоздушной обороны.

Оттава также передаст Киеву более 1800 учебных боеприпасов для 105-мм танков для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.