У Франції третій день поспіль сутички поліції та протестувальників через пенсійну реформу Макрона

У Франції в суботу третій день поспіль відбулися сутички паризької поліції з демонстрантами під час масових протестів проти рішення уряду, який проштовхнув підвищення пенсійного віку без голосування в парламенті.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда"

"Макрон, у відставку!" і "Макрон зламається, ми переможемо", - скандували демонстранти на площі Італії на півдні Парижа. Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили сміттєві баки.

🔴 Le 13eme arrondissement de #Paris sous les lacrymogènes et les barricades.



Troisième soirée de révolte contre la #ReformedesRetraite et le 49.3. #Acte3 pic.twitter.com/caQCkdQ9lT — Clément Lanot (@ClementLanot) March 18, 2023

Муніципальна влада заборонила проведення мітингів на центральній площі Згоди в Парижі та на Єлисейських полях в суботу ввечері після демонстрацій, які призвели до 61 арешту напередодні ввечері. У ніч на суботу було здійснено 81 арешт.

Раніше у французькій столиці група студентів і активістів з колективу "Постійна революція" ненадовго захопила торговий центр Forum des Halles, розмахуючи плакатами із закликами до загального страйку і вигукуючи "Париж, вставай, повстань!".

Демонстрації також відбулися у таких містах, як Комп'єнь на півночі, Нант на заході і Марсель на півдні. У Бордо, на південному заході, поліція також застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які влаштували пожежу.

Альянс головних профспілок Франції заявив, що продовжить протести, щоб спробувати домогтися зміни рішення. День загальнонаціонального страйку запланований на четвер.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон вирішив задіяти спецпроцедуру "в обхід парламенту" для ухвалення пенсійної реформи, застосувавши статтю 49.3 з Конституції, оскільки були сумніви, що голосів у Національній асамблеї все ж вистачить.

Ця процедура також передбачає, що депутати голосують за висловлення недовіри уряду – що має відбутися у понеділок.

Детально на цю тему читайте у статті - Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.