Во Франции третий день подряд столкновения полиции и протестующих из-за пенсионной реформы Макрона

Во Франции в субботу третий день подряд произошли столкновения парижской полиции с демонстрантами во время массовых протестов против решения правительства, которое протолкнуло повышение пенсионного возраста без голосования в парламенте.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда"

🔴 Le 13eme arrondissement de #Paris sous les lacrymogènes et les barricades.



Troisième soirée de révolte contre la #ReformedesRetraite et le 49.3. #Acte3 pic.twitter.com/caQCkdQ9lT — Clément Lanot (@ClementLanot) March 18, 2023

"Макрон, в отставку!" и "Макрон сломается, мы победим", - скандировали демонстранты на площади Италии на юге Парижа. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые подожгли мусорные баки.

Муниципальные власти запретили проведение митингов на центральной площади Согласия в Париже и на Елисейских полях в субботу вечером после демонстраций, которые привели к 61 аресту накануне вечером. В ночь на субботу был произведен 81 арест.

Ранее во французской столице группа студентов и активистов из коллектива "Постоянная революция" ненадолго захватила торговый центр Forum des Halles, размахивая плакатами с призывами к всеобщей забастовке и выкрикивая "Париж, вставай, восстань!".

Демонстрации также состоялись в таких городах, как Компьень на севере, Нант на западе и Марсель на юге. В Бордо, на юго-западе, полиция также применила слезоточивый газ против протестующих, которые устроили пожар.

Альянс главных профсоюзов Франции заявил, что продолжит протесты, чтобы попытаться добиться изменения решения. День общенациональной забастовки запланирован на четверг.

Напомним, президент Эммануэль Макрон решил задействовать спецпроцедуру в обход парламента для принятия пенсионной реформы, задействовав статью 49.3 из Конституции, поскольку были сомнения, что голосов в Национальной ассамблее будет достаточно.

Эта процедура также предусматривает, что депутаты голосуют за выражение недоверия правительству - что должно состояться в понедельник.

Подробно на эту тему читайте в статье: Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис.