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Рейтинг Макрона впав до найнижчого рівня за останні чотири роки - опитування

Неділя, 19 березня 2023, 13:43

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона впала до найнижчого рівня з часів протестів "жовтих жилетів" на початку 2019 року на тлі зростаючої опозиції до його спроб підвищити пенсійний вік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене компанією Ifop для видання Le Journal du Dimanche.

Результати показали, що 28% опитаних задоволені роботою Макрона, що на 4 пункти менше, ніж місяць тому. Рейтинг прем'єр-міністра Елізабет Борн не змінився і становить 29%.

З грудня популярність Макрона впала на 8 пунктів.

Ifop опитав 1928 осіб онлайн і телефоном з 9 по 16 березня, в день, коли уряд проштовхнув пропозицію про підвищення пенсійного віку в парламенті після того, як стало зрозуміло, що уряд не може заручитися достатньою підтримкою законодавців.

Тепер у понеділок Борн очікує на голосування щодо вотуму недовіри в парламенті: якщо він буде успішним, пенсійний закон буде скасовано, і прем'єрка буде змушена піти у відставку.

Нагадаємо, у Франції в суботу третій день поспіль відбулися сутички паризької поліції з демонстрантами під час масових протестів проти рішення уряду, який проштовхнув підвищення пенсійного віку без голосування в парламенті.

Детально на цю тему читайте у статті - Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.

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Франція Макрон

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