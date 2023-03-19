Рейтинг Макрона упал до самого низкого уровня за последние четыре года - опрос

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до самого низкого уровня со времен протестов "желтых жилетов" в начале 2019 года на фоне растущей оппозиции к его попыткам повысить пенсионный возраст.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Ifop для издания Le Journal du Dimanche.

Результаты показали, что 28% опрошенных довольны работой Макрона, что на 4 пункта меньше, чем месяц назад. Рейтинг премьер-министра Элизабет Борн не изменился и составляет 29%.

С декабря популярность Макрона упала на 8 пунктов.

Ifop опросил 1928 человек онлайн и по телефону с 9 по 16 марта, в день, когда правительство протолкнуло предложение о повышении пенсионного возраста в парламенте после того, как стало понятно, что правительство не может заручиться достаточной поддержкой законодателей.

Теперь в понедельник Борн ожидает голосования по вотуму недоверия в парламенте: если оно будет успешным, пенсионный закон будет отменен, и премьер будет вынуждена уйти в отставку.

Напомним, во Франции в субботу третий день подряд произошли столкновения парижской полиции с демонстрантами во время массовых протестов против решения правительства, которое протолкнуло повышение пенсионного возраста без голосования в парламенте.

Подробно на эту тему читайте в статье: Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис.