Генпрокурор США: є більш ніж достатньо доказів, що Пригожин є воєнним злочинцем

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань у Сенаті заявив, що лідер групи "Вагнера" Євгеній Пригожин є воєнним злочинцем і цьому є достатньо доказів.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

"Пан Пригожин, який керує цією справою, на мою думку, є воєнним злочинцем", - сказав Гарланд у середу, 1 березня на слуханнях у Сенаті США.

"Можливо, це не дуже доречно говорити мені як судді до отримання всіх доказів. Але гадаю, що наразі у нас є більш ніж достатньо доказів, щоб я так вважав", - додав генпрокурор США.

За словами Гарланда, угруповання "Вагнера" відповідальне за напади на українців на Донбасі та за постачання в’язнів із російських тюрем.

"Це просто складно збагнути, що вони там роблять", - наголосив Гарланд.

На питання сенатора Ліндсі Грема, чи США повинні визнати угруповання "Вагнера" закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання - в компетенції Держдепу США.

"Я вважаю, що вони (угруповання "Вагнера") є організацією, яка скоює воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам", - заявив генпрокурор.

Грем є одним з ініціаторів законопроєкту, що передбачає притягнення до відповідальності російських найманців, і вимагає від Держдепу визнати угруповання "Вагнер" закордонною терористичною організацією.

Нагадаємо, у січні США визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.

Ще у 2017 році США додали ПВК "Вагнер" до торговельного "чорного списку", а наприкінці минулого року наклали нові обмеження на експорт технологій для "Вагнера" з метою подальшого обмеження її можливостей через участь у російському вторгненні в Україну.