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Генпрокурор США: есть более чем достаточно доказательств, что Пригожин – военный преступник

Четверг, 2 марта 2023, 11:25

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время слушаний в Сенате заявил, что лидер группы "Вагнера" Евгений Пригожин является военным преступником и этому есть достаточно доказательств.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

"Господин Пригожин, который руководит этим делом, по моему мнению, является военным преступником", - сказал Гарланд в среду, 1 марта на слушаниях в Сенате США.

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"Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть более чем достаточно доказательств, чтобы я так считал", - добавил генпрокурор США.

По словам Гарланда, группировка "Вагнера" ответственна за нападения на украинцев на Донбассе и за поставки заключенных из российских тюрем.

"Это просто сложно осознать, что они там делают", - подчеркнул Гарланд.

На вопрос сенатора Линдси Грэма, должны ли США признать группировку "Вагнера" зарубежной террористической организацией, Гарланд ответил, что этот вопрос - в компетенции Госдепа США.

"Я считаю, что они (группировка "Вагнера") являются организацией, которая совершает военные преступления, организацией, которая наносит ущерб Соединенным Штатам", - заявил генпрокурор.

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Грэм - один из инициаторов законопроекта, предусматривающего привлечение к ответственности российских наемников, и требует от Госдепа признать группировку "Вагнер" зарубежной террористической организацией.

Напомним, в январе США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

Еще в 2017 году США добавили ЧВК "Вагнер" в торговый "черный список", а в конце прошлого года наложили новые ограничения на экспорт технологий для "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

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