Норвегія продовжила угоду про медичну евакуацію українських пацієнтів

Уряд Норвегії на прохання ЄС і України продовжив угоду з авіакомпанією SAS про перевезення українських пацієнтів до лікарень Європи з 1 травня до 31 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

"Наш повітряний міст допомагає нам використовувати можливості лікарень, які існують у багатьох країнах, щоб розвантажити систему охорони здоров'я в Україні. Наші фахівці, які беруть участь у перевезеннях і працюють у медичному центрі в Польщі, докладають фантастичних зусиль, які помічають на міжнародному рівні", - сказала міністр охорони здоров'я Норвегії Інгвільд К'єрколь.

Медична евакуація з України є результатом співпраці між кількома міністерствами, регіональними організаціями охорони здоров'я, Директоратом охорони здоров'я та іншими норвезькими службами охорони здоров'я, а також Збройними силами Норвегії, SAS і Директоратом соціального забезпечення та готовності до надзвичайних ситуацій (DSB).

З початку медичної евакуації, яка відбувається в рамках програми ЄС з цивільної готовності (UCPM), Норвегія надала транспортні можливості для перевезення близько тисячі осіб, серед яких пацієнти та члени їхніх родин.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що бойові дії або невибіркові напади Росії на цивільне населення в Україні сповільнюються. Поранення та каліцтва отримують як військовослужбовці, так і звичайні українці. Саме тому зусилля Норвегії з медичної евакуації є важливим внеском, який буде продовжений", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хутфельдт.

Багато країн мають можливості для стаціонарного лікування, але не мають відповідних транспортних можливостей. Саме тому допомога Норвегії з транспортом є затребуваною.

Пацієнтів з України спочатку перевозять з України до медичного центру в Польщі, а потім транспортують далі на лікування до лікарень по всій Європі.

"Це дуже важлива, але складна операція, яка гарантує, що українські пацієнти отримають необхідне лікування. Норвегія має унікальний досвід у сфері транспортної медицини, який тепер стане у нагоді Україні. Санітарний літак укомплектований екіпажем Збройних сил Норвегії з лікарями, медсестрами та парамедиками на борту," - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Як повідомлялося, Збройні сили Норвегії повідомили про доставку в Україну восьми танків Leopard 2 і чотирьох допоміжних машин.