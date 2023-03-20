Норвегия продлила соглашение о медицинской эвакуации украинских пациентов

Правительство Норвегии по просьбе ЕС и Украины продлило соглашение с авиакомпанией SAS о перевозке украинских пациентов в больницы Европы с 1 мая до 31 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства Норвегии.

"Наш воздушный мост помогает нам использовать возможности больниц, которые существуют во многих странах, чтобы разгрузить систему здравоохранения в Украине. Наши специалисты, участвующие в перевозках и работающие в медицинском центре в Польше, прилагают фантастические усилия, которые замечают на международном уровне, - сказала министр здравоохранения Норвегии Ингвильд Кьерколь.

Медицинская эвакуация из Украины является результатом сотрудничества между несколькими министерствами, региональными организациями здравоохранения, Директоратом здравоохранения и другими норвежскими службами здравоохранения, а также Вооруженными силами Норвегии, SAS и Директоратом социального обеспечения и готовности к чрезвычайным ситуациям (DSB).

С начала медицинской эвакуации, которая происходит в рамках программы ЕС по гражданской готовности (UCPM), Норвегия предоставила транспортные возможности для перевозки около 1 000 человек, среди которых пациенты и члены их семей.

"Мы не видим никаких признаков того, что боевые действия или неизбирательные нападения России на гражданское население в Украине замедляются. Ранения и увечья получают как военнослужащие, так и обычные украинцы. Именно поэтому усилия Норвегии по медицинской эвакуации является важным вкладом, который будет продолжен", - заявила министр иностранных дел Анникен Хутфельдт.

Многие страны имеют возможности для стационарного лечения, но не имеют соответствующих транспортных возможностей. Именно поэтому помощь Норвегии с транспортом является очень востребованной.

Пациентов из Украины сначала перевозят из Украины в медицинский центр в Польше, а затем транспортируют дальше на лечение в больницы по всей Европе.

"Это очень важная, но сложная операция, которая гарантирует, что украинские пациенты получат необходимое лечение. Норвегия имеет уникальный опыт в сфере транспортной медицины, который теперь пригодится Украине. Санитарный самолет укомплектован экипажем Вооруженных сил Норвегии с врачами, медсестрами и парамедиками на борту", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Как сообщалось, Вооруженные силы Норвегии сообщили о доставке в Украину восьми танков Leopard 2 и четырех вспомогательных машин.