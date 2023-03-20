Туреччині й Сирії пообіцяли 7 млрд євро на подолання наслідків землетрусів

Учасники донорської конференції, організованої Європейським Союзом у понеділок, пообіцяли виділити загалом сім мільярдів євро допомоги Туреччині й Сирії для подолання наслідків руйнівних землетрусів, що стались на початку лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Європейська комісія за підсумками конференції.

Участь у заході "Разом для народів Туреччини і Сирії", яку спільно організували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Швеції, що головує в Раді ЄС, Ульф Крістерссон, узяли понад 60 делегацій з ЄС, його держав-членів і партнерів.

"Сьогодні дуже хороший день для міжнародної солідарності. Разом із нашими партнерами ми зібрали 7 мільярдів євро на підтримку людей в Туреччині і Сирії після руйнівних землетрусів", – підкреслила фон дер Ляєн, зазначивши, що понад половину суми внесли ЄС і держави-члени.

Більшість коштів – 6,05 мільярда євро – у вигляді грантів і кредитів будуть спрямовані на допомогу Туреччині, решта 950 мільйонів євро – у вигляді грантів для Сирії. Як зазначалось, Європейська комісія виділить один мільярд євро з-поміж цих коштів.

Нагадаємо, Програма розвитку ООН оцінює збитки, завдані в результаті руйнівних землетрусів у Туреччині, в суму, що може перевищувати 100 мільярдів доларів.

Унаслідок землетрусів на початку лютого в Туреччині та Сирії загинули понад 52 тисячі людей.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.