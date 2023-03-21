Париж у смітті: сміттярі вирішили продовжити страйк на тиждень

Профспілка сміттярів французької столиці вирішила продовжити страйк до наступного понеділка, що загрожує поглибленням і так великих проблем з невивезеним сміттям у Парижі.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro, пише "Європейська правда".

У вівторок 21 березня на голосуванні члени профспілки CGT вирішили продовжити страйк у масштабах всього об’єднання – долучатися планують працівники муніципальних і приватних компаній, що займаються вивезенням сміття, а також працівники сміттєпереробних заводів.

AFP

У профспілці кажуть, що невдовзі до страйку можуть доєднатися інші міста Франції.

Мер Парижа Анн Ідальго зі свого боку зазначила, що міська влада шукатиме рішення для підтримання нормального життя столиці.

Обсяги сміття, що накопичилися біля паризьких баків станом на 20 березня оцінювали у 9300 тонн. Це менше, ніж 10 тисяч тонн у п’ятницю минулого тижня, коли у владі вирішили примусово повернути на роботу кілька сотень працівників сміттєвозів, аби не допустити тотального колапсу.

За відмову вийти на роботу працівнику може загрожувати штраф до 10 тисяч євро або пів року позбавлення волі.

Зазвичай у Парижі працюють 250 машин-сміттєвозів, за добу з контейнерів забирають 3000 тонн відходів.

У муніципальних органах припускають, що для вивезення усіх відходів, що скупчилися за час страйку, знадобиться два тижні.

Нагадаємо, працівники сміттєвозів страйкують у рамках ширших протестів проти непопулярної пенсійної реформи, яку президенту Макрону та уряду вдалося "протиснути" в обхід парламенту за спеціальною процедурою.

Уряд після цього "пережив" вотум недовіри, передбачений процедурою, завдяки голосам 9 депутатів. Утім, по всій країні продовжилися протести з вимогою вже не тільки відкликання реформи, а й відставки уряду та президента.

За інформацією джерел, президент Еммануель Макрон поки не планує розпускати парламент, переформатовувати уряд чи оголошувати референдум щодо пенсійної реформи.