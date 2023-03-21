Париж в мусоре: мусорщики решили продлить забастовку на неделю

Профсоюз мусорщиков французской столицы решил продолжить забастовку до следующего понедельника, что грозит углублением и так больших проблем с невывезенным мусором.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Во вторник 21 марта на голосовании члены профсоюза CGT решили продолжить забастовку в масштабах всего объединения - присоединяться планируют работники и муниципальных, и частных компаний, и перерабатывающих заводов.

AFP

В профсоюзе говорят, что вскоре к ним могут присоединиться и другие города.

Мэр Парижа Анн Идальго со своей стороны отметила, что городские власти будут искать решения для поддержания нормальной жизни города.

Объемы мусора, накопившиеся в и возле парижских баков по состоянию на 20 марта, оценивали в 9300 тонн - уже меньше, чем 10 тысяч тонн в пятницу на прошлой неделе, когда власти решили в принудительном порядке вернуть на работу несколько сотен работников мусоровозов, чтобы не допустить тотального коллапса. За отказ может грозить штраф до 10 тысяч евро или полгода лишения свободы.

Обычно в Париже работают 250 машин-мусоровозов, за сутки из контейнеров забирают 3000 тонн отходов.

В муниципальных органах предполагают, что для вывоза всех отходов, скопившихся за время забастовки, понадобится две недели.

Напомним, работники мусоровозов бастуют в рамках более широких протестов против непопулярной пенсионной реформы, которую президенту Макрону и правительству удалось "продавить" в обход парламента по специальной процедуре.

Правительство после этого "пережило" вотум недоверия, предусмотренный процедурой, благодаря голосам 9 депутатов, а по всей стране продолжились протесты с требованием уже не только отзыва реформы, но и отставки правительства и президента.

По информации источников, президент Эммануэль Макрон пока не планирует распускать парламент, переформатировать правительство или объявлять референдум по пенсионной реформе.