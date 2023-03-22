Прем'єр Польщі: вісь Росія-Китай – небезпечна

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу висловив занепокоєння візитом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви на початку тижня.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

"Візит президента Китаю до Москви також наповнює нас тривогою. Ця вісь – Китай-Москва – є небезпечною. Ми намагаємося переконати Китай не підтримувати Росію в її агресивній міжнародній політиці", – сказав глава польського уряду.

За його словами, "надзвичайно важливо, щоб цю агресивну російську політику розуміли країни глобального Півдня".

"Сьогодні з прем'єр-міністром (Японії - ред.) ми також багато говорили про те, як показати цю російську політику світу, глобальному Півдню, щоб там не було підтримки Росії", – наголосив Моравецький і додав, що для Польщі та Японії важливо разом працювати "над подоланням різних проявів агресивної політики".

Як відомо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію тривав протягом 20-22 березня. За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни вже після поїздки до Москви.

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у вівторок розкритикував заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною в російсько-українській війні.