Премьер Польши: ось Россия-Китай - опасна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду выразил обеспокоенность визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву в начале недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

"Визит президента Китая в Москву также наполняет нас тревогой. Эта ось - Китай-Москва - является опасной. Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике", - сказал глава польского правительства.

По его словам, "чрезвычайно важно, чтобы эту агрессивную российскую политику понимали страны глобального Юга".

"Сегодня с премьер-министром (Японии - ред.) мы также много говорили о том, как показать эту российскую политику миру, глобальному Югу, чтобы там не было поддержки России", - подчеркнул Моравецкий и добавил, что для Польши и Японии важно вместе работать "над преодолением различных проявлений агрессивной политики".

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию состоялся 20-22 марта. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны уже после поездки в Москву.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.