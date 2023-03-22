Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьер Польши: ось Россия-Китай - опасна

Среда, 22 марта 2023, 19:50

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду выразил обеспокоенность визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву в начале недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

"Визит президента Китая в Москву также наполняет нас тревогой. Эта ось - Китай-Москва - является опасной. Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике", - сказал глава польского правительства.

Госсекретарь США прокомментировал поведение Китая в войне РФ против Украины

По его словам, "чрезвычайно важно, чтобы эту агрессивную российскую политику понимали страны глобального Юга".

"Сегодня с премьер-министром (Японии - ред.) мы также много говорили о том, как показать эту российскую политику миру, глобальному Югу, чтобы там не было поддержки России", - подчеркнул Моравецкий и добавил, что для Польши и Японии важно вместе работать "над преодолением различных проявлений агрессивной политики".

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию состоялся 20-22 марта. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны уже после поездки в Москву.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Китай Польша

Статьи

У Орбана забрали вето: как удалось снять венгерскую блокаду встреч Украина-НАТО

В Будапеште эту пощечину почувствовали. А чтобы она была еще больнее, генсек Альянса публично предупредил, что это – не последний такой случай... (укр.)
22 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Умеренная русофобия в Париже: как Франция меняет мнение об Украине и ее будущем

Тема вступления Украины в НАТО уже не вызывает такой аллергии во Франции, как раньше. Это еще один показатель разительного изменения французской политики в отношении Украины...
22 марта 2023 — Алена Гетьманчук, для Европейской правды

Черногория ищет новые лица: станет ли смена власти триумфом проевропейских сил

Первый тур президентских выборов не просто подарил сенсацию – он показал, что вскоре политическую систему Черногории ждет масштабное переформатирование (укр.)
21 марта 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда