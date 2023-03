Зеленський у Києві вручив главі МЗС Литви орден Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Лансбергісу, який прибув до Києва, орден князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у Facebook, виклавши відео.

Коментуючи вручення Ландсбергісу нагороди, президент подякував йому й Литві загалом за підтримку України.

"Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", – підкреслив він.

Прокоментував отримання ордену й сам очільник МЗС Литви.

"Ця нагорода є визнанням величезної, щирої та непохитної підтримки, яку народ Литви надає Україні. Я пишаюся тим, що везу цю нагороду додому", – написав він у Twitter.

This award is recognition of the huge, heartfelt and unwavering support shown for Ukraine by the people of Lithuania. I am proud to be taking this back home to them. pic.twitter.com/ENDkYPzuOr