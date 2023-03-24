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Зеленський у Києві вручив главі МЗС Литви орден Ярослава Мудрого

фото, відео
П'ятниця, 24 березня 2023, 18:52

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Лансбергісу, який прибув до Києва, орден князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у Facebook, виклавши відео.

Коментуючи вручення Ландсбергісу нагороди, президент подякував йому й Литві загалом за підтримку України.

"Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", – підкреслив він.

Прокоментував отримання ордену й сам очільник МЗС Литви.

"Ця нагорода є визнанням величезної, щирої та непохитної підтримки, яку народ Литви надає Україні. Я пишаюся тим, що везу цю нагороду додому", – написав він у Twitter.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ Литви у п'ятницю прибуде з візитом до Києва. Та про мету візиту Ландсбергіса і заплановані зустрічі офіційно не повідомляли.

Востаннє Ландсбергіс був у Києві в листопаді минулого року. У той час разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн він брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Зеленський Литва

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