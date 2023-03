Зеленский в Киеве вручил главе МИД Литвы орден Ярослава Мудрого

Президент Владимир Зеленский в пятницу вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Лансбергису, который прибыл в Киев, орден князя Ярослава Мудрого III степени.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в Facebook, выложив видео.

Комментируя вручение Ландсбергису награды, президент поблагодарил его и Литву в целом за поддержку Украины.

"Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине", - подчеркнул он.

Прокомментировал получение ордена и сам глава МИД Литвы.

"Эта награда является признанием огромной, искренней и непоколебимой поддержки, которую народ Литвы оказывает Украине. Я горжусь тем, что везу эту награду домой", - написал он в Twitter.

This award is recognition of the huge, heartfelt and unwavering support shown for Ukraine by the people of Lithuania. I am proud to be taking this back home to them. pic.twitter.com/ENDkYPzuOr