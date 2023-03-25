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Латвія не підтримує виключення з санкцій ЄС білоруських міндобрив

Субота, 25 березня 2023, 08:45

Латвія не підтримує послаблення обмежень на експорт добрив з Білорусі шляхом застосування винятку із санкцій Європейського союзу.

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Латвії Діана Егліте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що Литва виступає проти ініціативи щодо послаблення обмежень на експорт добрив з Білорусі, яка підтримує Москву. Позицію Литви підтримують й інші країни регіону, зокрема Латвія.

Егліте пояснила, що санкції проти режиму білоруського авторитарного лідера Александра Лукашенка було запроваджено у зв'язку з його жорстоким насильством над громадянським суспільством Білорусі після фальсифікації президентських виборів 2020 року.

Санкції було застосовано також у зв'язку із загрозою цивільній авіації ЄС 2021 року, коли в Мінську примусово посадили літак Ryanair, гібридними атаками на ЄС, прямою підтримкою нелегального потоку громадян третіх країн через зовнішні кордони ЄС, а також у зв'язку з підтримкою Білоруссю повномасштабної агресії Росії проти України.

За словами рочниці МЗС Латвії, поки дії білоруської влади не зміняться, наприклад, не буде прогресу щодо прав людини, масового звільнення політв'язнів, припинення гібридних атак, Латвія не підтримає ослаблення санкцій проти режиму Лукашенка.

Санкції ЄС щодо білоруських добрив запроваджували в кілька етапів ще до вторгнення Росії в Україну минулого року.

Більшу частину білоруського експорту добрив становила продукція компанії "Білоруськалій" - ці добрива вивозилися за кордон через Клайпедський порт, при транспортуванні залізницею через Литву.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає неправильними розмови про послаблення санкцій, як того вимагає Росія для експорту своїх добрив і зерна.

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санкції Латвія Білорусь

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