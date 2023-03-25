Латвия не поддерживает исключение из санкций ЕС белорусских минудобрений

Латвия не поддерживает ослабление ограничений на экспорт удобрений из Беларуси путем применения исключения из санкций Европейского союза.

Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Литва выступает против инициативы по ослаблению ограничений на экспорт удобрений из Беларуси, которая поддерживает Москву. Позицию Литвы поддерживают и другие страны региона, в частности Латвия.

Эглите объяснила, что санкции против режима белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко были введены в связи с его жестоким насилием над гражданским обществом Беларуси после фальсификации президентских выборов 2020 года.

Санкции были применены также в связи с угрозой гражданской авиации ЕС в 2021 году, когда в Минске принудительно посадили самолет Ryanair, гибридными атаками на ЕС, прямой поддержкой нелегального потока граждан третьих стран через внешние границы ЕС, а также в связи с поддержкой Беларусью полномасштабной агрессии России против Украины.

По словам пресс-секретаря МИД Латвии, пока действия белорусских властей не изменятся, например, не будет прогресса в отношении прав человека, массового освобождения политзаключенных, прекращения гибридных атак, Латвия не поддержит ослабление санкций против режима Лукашенко.

Санкции ЕС в отношении белорусских удобрений вводили в несколько этапов еще до вторжения России в Украину в прошлом году.

Большую часть белорусского экспорта удобрений составляла продукция компании "Беларуськалий" - эти удобрения вывозились за границу через Клайпедский порт, при транспортировке по железной дороге через Литву.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает неправильными разговоры об ослаблении санкций, как того требует Россия для экспорта своих удобрений и зерна.