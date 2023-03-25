Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден заявив, що Китай ще не постачав зброю Росії

Субота, 25 березня 2023, 11:15

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що Китай не надав Росії зброї для її війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я чув протягом останніх трьох місяців про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії", - сказав Байден на пресконференції разом з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Вони цього ще не зробили, але це не означає, що вони цього не зроблять. Але вони цього ще не зробили", - додав він.

Як повідомляє Bloomberg, Байден також заявив, що "не сприймає легковажно" перспективу зростаючого альянсу між Китаєм і Росією, але зазначив, що США досягають успіхів у посиленні міжнародної опозиції до війни РФ в Україні.

"Ми значно розширили наші альянси. Я не бачив, щоб таке відбувалося з Китаєм і Росією чи будь-ким іншим у світі", - сказав Байден у п'ятницю після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Путіна в Москві, під час якого обидві країни пообіцяли поглиблювати зв'язки.

Президент США визнав, що проблеми, пов'язані зі зміцненням зв'язків між Китаєм і Росією, "можуть значно погіршитися".

Як повідомлялося, Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що партнерські відносини Китаю та Росії мають межі, незважаючи на протилежну риторику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Байден Китай Росія

Статті

Недооцінений союзник: чому "русофобія" Румунії так і не зробила її близьким другом України

Територіальні претензії, які часто розглядалися в Україні як ключова перешкода союзництву з Румунією, вже не мають підтримки в румунському суспільстві.
24 березня 2023 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Геть з чорного списку: як Україна довела Європі, що бореться з корупцією під час війни

Звіт, що міг стати справжньою іміджевою катастрофою для України, торік лишився практично непоміченим. Але під час великої війни Україна показала несподіваний прогрес...
24 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Суд підтвердив право ЄвроПравди писати про Філіпчука та його співпрацю з росіянами

"Європейська правда" продовжить виконувати суспільно важливу місію, навіть коли це дратує героїв публікацій – аж до судових позовів проти нас.
24 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда