Байден заявив, що Китай ще не постачав зброю Росії

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що Китай не надав Росії зброї для її війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я чув протягом останніх трьох місяців про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії", - сказав Байден на пресконференції разом з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Вони цього ще не зробили, але це не означає, що вони цього не зроблять. Але вони цього ще не зробили", - додав він.

Як повідомляє Bloomberg, Байден також заявив, що "не сприймає легковажно" перспективу зростаючого альянсу між Китаєм і Росією, але зазначив, що США досягають успіхів у посиленні міжнародної опозиції до війни РФ в Україні.

"Ми значно розширили наші альянси. Я не бачив, щоб таке відбувалося з Китаєм і Росією чи будь-ким іншим у світі", - сказав Байден у п'ятницю після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Путіна в Москві, під час якого обидві країни пообіцяли поглиблювати зв'язки.

Президент США визнав, що проблеми, пов'язані зі зміцненням зв'язків між Китаєм і Росією, "можуть значно погіршитися".

Як повідомлялося, Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що партнерські відносини Китаю та Росії мають межі, незважаючи на протилежну риторику.