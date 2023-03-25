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Байден заявил, что Китай еще не поставлял оружие России

Суббота, 25 марта 2023, 11:15

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что Китай не предоставил России оружия для ее войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Я слышал в течение последних трех месяцев о том, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России", - сказал Байден на пресс-конференции вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Они этого еще не сделали, но это не значит, что они этого не сделают. Но они этого еще не сделали", - добавил он.

Как сообщает Bloomberg, Байден также заявил, что "не воспринимает легкомысленно" перспективу растущего альянса между Китаем и Россией, но отметил, что США достигают успехов в усилении международной оппозиции к войне РФ в Украине.

"Мы значительно расширили наши альянсы. Я не видел, чтобы такое происходило с Китаем и Россией или кем-либо другим в мире", - сказал Байден в пятницу после визита китайского лидера Си Цзиньпина к Путину в Москве, во время которого обе страны пообещали углублять связи.

Президент США признал, что проблемы, связанные с укреплением связей между Китаем и Россией, "могут значительно ухудшиться".

Как сообщалось, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель считает, что партнерские отношения Китая и России имеют пределы, несмотря на противоположную риторику.

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Байден Китай Россия

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