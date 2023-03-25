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Сійярто підтвердив: Угорщина не підтримає вступ України в ЄС через закон про освіту

Субота, 25 березня 2023, 13:45

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".

Як передає "Європейська правда", угорського міністра цитує у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

"Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці" - заявив Сійярто.

Міністр заявив, що 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і дорікнув, що "99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту".

Раніше в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

Нагадаємо, Угорщина не стала блокувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року.  

Проте загалом Будапешт не знімав своїх претензій до закону про освіту та "утисків угорців Закарпаття" і донедавна успішно блокував політичні зустрічі Україна-НАТО, аж доки днями Альянс у процедурний спосіб обійшов угорське вето (і, схоже, продовжить це робити надалі).

Детальніше на цю тему - у статті У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО.

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Угорщина Вступ до ЄС

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