Польща невдовзі почне встановлювати камери і датчики руху на кордоні з РФ

У Польщі незабаром почнуть встановлювати електронне загородження на кордоні з Росією, яке включає систему камер і датчиків руху.

Про це розповіла речниця прикордонної служби Польщі, лейтенант Анна Міхальська, пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За її словами, у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині почали роботу над центром спостереження, який прийматиме сигнали електронного загородження на кордоні з Росією.

"Цього тижня також розпочнуть підготовку до роботи на кордоні", – повідомила Міхальська.

Вона відзначила, що цього тижня підрядник електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю, польська компанія "Телбуд", почне завозити на будівельний майданчик необхідні для монтажу матеріали.

Роботи на кордоні мають розпочатися в першій половині квітня.

Електронне загородження, тобто система камер і датчиків руху, охоронятиме 199 кілометрів. Його радіус дії охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняють електронні засоби.

Електронне загородження на кордоні з Росією будують на підставі Закону про будівництво об’єктів охорони державного кордону. Цей закон набув чинності 4 листопада 2021 року. Його ухвалили у зв’язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.

Раніше в лютому Польща почала облаштовувати протитанкові загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Влітку минулого року у Польщі після шести місяців робіт завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю. Довжина паркану майже 190 км.