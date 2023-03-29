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Польша вскоре начнет устанавливать камеры и датчики движения на границе с РФ

Среда, 29 марта 2023, 07:57

В Польше вскоре начнут устанавливать электронное заграждение на границе с Россией, которое включает систему камер и датчиков движения.

Об этом рассказала пресс-секретарь пограничной службы Польши, лейтенант Анна Михальская, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По ее словам, в штабе Варминско-Мазурского отдела пограничной службы в Кентшине начали работу над центром наблюдения, который будет принимать сигналы электронного заграждения на границе с Россией.

Финляндия начала строительство секции забора на границе с Россией

 "На этой неделе также начнут подготовку к работе на границе", - сообщила Михальская.

Она отметила, что на этой неделе подрядчик электронного заграждения на границе с Калининградской областью, польская компания "Телбуд", начнет завозить на строительную площадку необходимые для монтажа материалы. 

Работы на границе должны начаться в первой половине апреля.

Электронное заграждение, то есть система камер и датчиков движения, будет охранять 199 километров. Его радиус действия будет охватывать всю сухопутную границу Польши с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где уже несколько лет границу охраняют электронные средства.

Электронное заграждение на границе с Россией строят на основании Закона о строительстве объектов охраны государственной границы. Этот закон вступил в силу 4 ноября 2021 года. Его приняли в связи с миграционным давлением на польско-белорусской границе.

Ранее в феврале Польша начала обустраивать противотанковые заграждения на границе с Калининградской областью России.

Летом прошлого года в Польше после шести месяцев работ завершили сооружение 5-метрового забора на границе с Беларусью. Длина забора почти 190 км.

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Польша Россия Война с РФ

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