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Міндовкілля почало оцінку природоохоронного законодавства на відповідність праву ЄС

Середа, 29 березня 2023, 08:17

При міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів створили робочу групу, яка проведе первинну оцінку стану імплементації актів права ЄС у сфері захисту довколишнього середовища. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба міністерства 28 березня.

Роботу проводять в рамках масштабної оцінки всього національного законодавства, яку розпочав уряду. Постатейно у міндовкілля планують проаналізувати 1637 актів.

ЄС погодився надати Україні оцінку, що пришвидшить переговори про вступ

"Це той базис, який необхідний для якісної підготовки України до переговорного процесу (про вступ до ЄС. - Ред.). Адже Україна налаштована вже цьогоріч розпочати переговори про членство у ЄС, а за два роки – бути максимально підготовленою до входження до Євросоюзу", - прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, оцінка у сфері довкілля допоможе чітко визначити, на якому етапі наразі перебуває Україна в імплементації європейського природоохоронного законодавства та окреслити напрями, де потрібно посилити та пришвидшити зусилля.

В лютому цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит національного законодавства на відповідність європейському.

Відповідно до постанови уряду, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають до 30 червня 2023 року провести первинну оцінку стану імплементації актів права ЄС та до 30 серпня подати відповідний звіт і пропозиції.

Як відомо, Україна отримала сім рекомендацій від Європейської комісії, які є ключовими для подальшого зближення з ЄС.

Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні "кандидатських критеріїв" буде представлена у травні, і до того часу Київ завершить виконання більшості з них.

Україна розраховує розпочати переговори про вступ до ЄС цього року.

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