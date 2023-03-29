Минприроды начало оценку природоохранного законодательства на соответствие праву ЕС

При Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов создали рабочую группу, которая проведет первичную оценку состояния имплементации актов права ЕС в сфере защиты окружающей среды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба министерства 28 марта.

Работу проводят в рамках масштабной оценки всего национального законодательства, которую начало правительство. Постатейно в Минприроды планируют проанализировать 1637 актов.

"Это тот базис, который необходим для качественной подготовки Украины к переговорному процессу (о вступлении в ЕС. - Ред.). Ведь Украина настроена уже в этом году начать переговоры о членстве в ЕС, а через два года - быть максимально подготовленной к вхождению в Евросоюз", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По его словам, оценка в сфере окружающей среды поможет четко определить, на каком этапе сейчас находится Украина в имплементации европейского природоохранного законодательства и определить направления, где нужно усилить и ускорить усилия.

В феврале этого года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что правительство для скорейшего начала переговоров о вступлении в Европейский Союз инициирует самоаудит национального законодательства на соответствие европейскому.

Согласно постановлению правительства, министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны до 30 июня 2023 года провести первичную оценку состояния имплементации актов права ЕС и до 30 августа подать соответствующий отчет и предложения.

Как известно, Украина получила семь рекомендаций от Европейской комиссии, которые являются ключевыми для дальнейшего сближения с ЕС.

Первая оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины в выполнении "кандидатских критериев" будет представлена в мае, и к тому времени Киев завершит выполнение большинства из них.

Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году.