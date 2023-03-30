У Франції судитимуть жінку, як у соцмережі назвала Макрона "шматком бруду"

У Франції постане перед судом жінка, яка у своєму пості на Facebook назвала президента Еммануеля Макрона "шматком буруду".

Про це повідомив прокурор французького північного міста Сент-Омер Мехді Бенбузід агентству AFP, пише "Європейська правда".

Жінці загрожує штраф у розмірі 12 тисяч євро, якщо її визнають винною на суді, запланованому на червень.

50-річну Валері затримали у п'ятницю і помістили під варту для допиту після того, як місцева адміністрація регіону подала скаргу на її пост у Facebook.

Скарга стосувалася повідомлення на її сторінці у Facebook 21 березня, за день до того, як Макрон дав інтерв'ю телеканалу TF1 на захист своєї суперечливої пенсійної реформи.

"Цей шматок бруду збирається виступити перед вами о 13:00... Ми завжди бачимо цей бруд по телевізору", - написала вона.

Жінка була прихильницею протестів "жовтих жилетів" 2018-2019 років, які сколихнули владу Макрона під час його першого президентського терміну. Тепер її звинувачують в "образі президента республіки".

У коментарі місцевій газеті La Voix du Nord жінка сказала, що з неї хочуть зробити показовий приклад. Вона відзначила, що була вражена, коли в п'ятницю вранці до неї додому завітала поліція та затримала її.

"Я запитала їх, чи це не жарт, мене ніколи не заарештовували. Я не ворог народу номер один", - сказала вона.

Запланована пенсійна реформа вкрай непопулярна у Фрації. Приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати її.

Протести проти пенсійної реформи розпочалися у січні і не думають завершуватися. Читайте детальніше на цю тему у статті Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну