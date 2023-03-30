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Во Франции будут судить женщину, которая в соцсети назвала Макрона "куском грязи"

Четверг, 30 марта 2023, 08:22

Во Франции предстанет перед судом женщина, которая в своем посте на Facebook назвала президента Эммануэля Макрона "куском грязи".

Об этом сообщил прокурор французского северного города Сент-Омер Мехди Бенбузид агентству AFP, пишет "Европейская правда".

Женщине грозит штраф в размере 12 тысяч евро, если ее признают виновной на суде, запланированном на июнь.

Офису Макрона пришлось объяснить, почему он снял "роскошные часы" во время интервью о пенсионной реформе

50-летнюю Валери задержали в пятницу и поместили под стражу для допроса после того, как местная администрация региона подала жалобу на ее пост в Facebook.

Жалоба касалась сообщения на ее странице в Facebook 21 марта, за день до того, как Макрон дал интервью телеканалу TF1 в защиту своей противоречивой пенсионной реформы.

"Этот кусок грязи собирается выступить перед вами в 13:00... Мы всегда видим эту грязь по телевизору", - написала она.

Женщина была сторонницей протестов "желтых жилетов" 2018-2019 годов, которые всколыхнули власть Макрона во время его первого президентского срока. Теперь ее обвиняют в "оскорблении президента республики".

В комментарии местной газете La Voix du Nord женщина сказала, что из нее хотят сделать показательный пример. Она отметила, что была поражена, когда в пятницу утром к ней домой пришла полиция и задержала ее.

"Я спросила их, не шутка ли это, меня никогда не арестовывали. Я не враг народа номер один", - сказала она. 

Запланированная пенсионная реформа крайне непопулярна во Франции. Примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать ее.

Протесты против пенсионной реформы начались в январе и не думают завершаться. Читайте подробнее на эту тему в статье Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну

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Франция Макрон ЕвроЖизнь

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